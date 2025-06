La Gazzetta dello Sport: Stretta finale per Dzeko

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla delle possibili mosse di mercato della Fiorentina, tra centrocampo, attacco e i riscatti.

Pagina 20

A pagina 20 si legge il titolo sulla Fiorentina: “Più qualità al centro. La Fiorentina pensa a Bennacer e Asllani” e al centro: “Un regista per Pioli”. Sotto si parla di Gudmundsson: “Presto l'incontro con il Genoa per Gud. Ma resta il nodo per il processo in Islanda”.

Pagina 21

Si parla dell'affare Dzeko, conteso tra Bologna e Fiorentina: “Dzeko, serve lo scatto” e sotto: “Bologna, stretta finale per Edin. Ma la Fiorentina prova il sorpasso”.