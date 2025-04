Commisso e una trasferta...al Viola Park. La serata in compagnia dei tifosi della Fiorentina

Niente trasferta slovena, ma una più comoda trasferta…al Viola Park per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Il numero uno viola ha visto la partita di Conference League della squadra all'interno del bar del centro sportivo, in compagnia di un buon numero di tifosi gigliati, accorsi per seguire l'evento.

Commisso si è presentato all'appuntamento in compagnia della moglie Catherine ed è stato applaudito al momento del suo ingresso. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da segnalare a fine appuntamento, ma una soddisfazione di fondo per il risultato finale ottenuto dalla squadra.