Dubbi sul futuro di Dodô e Parisi, la Fiorentina è pronta a lanciare Fortini. Ma prima bisogna difendersi dalle offensive sul mercato

Nella conferenza stampa di fine stagione Daniele Pradè aveva parlato brevemente anche di Niccolò Fortini, terzino viola che ha passato l'ultima stagione in prestito alla Juve Stabia disputando un'annata ottima in Serie B.

L'idea viola, ma senza l'allenatore…

Le sue prestazioni hanno stupito i più e così l'intenzione della società viola è quello di riportarlo a Firenze per farlo rimanere in pianta stabile con la Fiorentina del futuro. Se nel 3-5-2 di Palladino Fortini lo si poteva vedere molto bene in campo da quinto di centrocampo (prevalentemente a sinistra ma utilizzabile anche a destra), adesso bisognerà capire anche le idee del nuovo allenatore viola, ancora un mistero.

Occhio al mercato

Intanto però bisognerà difendersi sul mercato, perché la grande stagione di Fortini in Serie B ha attirato l'attenzione sia di club italiani che di club esteri. Il Napoli ci ha provato a gennaio, la Juventus e il Bayer Leverkusen sembrano intenzionate a provarci in estate.

Tra infortuni e esami

Con il futuro traballante di Dodô e di Parisi in viola, la Fiorentina è pronta a puntare sul 2006 di Camaiore, che intanto si sta riprendendo dall'infortunio all'ileopsoas di fine stagione e sta preparando un grande esame: la maturità.