In un'intervista concessa a Tag24, l'ex Fiorentina Sandro Cois ha parlato della sfida tra viola e Roma giocata ieri sera al Franchi. Queste le sue parole: "Due punti persi per la squadra di Italiano? Direi proprio di sì. Sono due punti persi all’ultimo secondo e mi dispiace molto per la Fiorentina. Se questa sera la Lazio dovesse vincere con l’Udinese la viola scivolerebbe ancora indietro la classifica ed è un peccato. Vincere ieri sarebbe stato fondamentale per questa squadra e per l’ambiente”.

E ancora: “La squadra di Italiano non trova continuità e questo è innegabile. Non so se sia più per questioni mentali o per questioni fisiche, anche se non credo perché mi sembra una squadra che corre per 90 minuti, attenta e aggressiva. Piuttosto penso che i tanti gol subìti negli ultimi minuti dimostrino mancanza di concentrazione. La Fiorentina con l’acquisto di Belotti ha provato a cercare qualcuno che facesse gol, come non stavano riuscendo a fare con continuità Nzola e Beltran. Credo che ci voglia un pò di tempo. Il Gallo è uno che ha fatto sempre gol, ma che negli ultimi anni ha avuto difficoltà. Non mi aspetto che lui possa tornare quello visto a Torino. Il rigore? Io avrei fatto calciare a Belotti e non a Biraghi. Era una ex del match e un attaccante ha necessità di fare gol per rientrare in fiducia. Sarebbe stato importante anche dal punto di vista mentale. Poi magari sbagliandolo avrebbe fatto peggio, ma ci avrei provato”.

E infine: “Italiano è un grande allenatore e lo ha imostrato in questi anni. E’ chiaro che i tifosi della viola, quando hai fatto bene e hai raggiunto due finali, si aspettano di più. In questo momento non sta trovando i risultati che merita, ma è ancora in ballo in tutte le competizioni. I conti si fanno alla fine. Sono molto fiducioso e penso che questa squadra possa arrivare alla fase finale in entrambe le competizioni”.