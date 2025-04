Cambia il calendario, ancora, per l'ennesima volta. Sabato non si gioca (per davvero). Ecco le scelte ufficiali della Lega Serie A

Ancora tanta confusione legata al calendario della 34° giornata, in programma nel prossimo weekend. Come annunciato ieri, le partite di sabato 26 aprile avrebbero subito uno spostamento a data da definirsi: tuttavia, nella giornata di oggi era sorta l'idea di far comunque giocare Inter-Roma il sabato sera, alle 20.45, in vista dell'impegno europeo dei nerazzurri mercoledì 30 aprile contro il Barcellona.

Si cambia ancora: ufficializzate le date

Niente da fare: la Lega Serie A ha dato seguito all'invito del presidente del CONI Giovanni Malagò e, in rispetto dei funerali che si terranno per Papa Francesco, le tre partite del sabato verranno spostate fra domenica e lunedì, Inter compresa.

Di seguito, ecco il nuovo calendario aggiornato:

Como - Genoa: domenica 27 aprile, ore 12.30

Inter – Roma: domenica 27 aprile, ore 15.00

Lazio - Parma: lunedì 28 aprile, ore 20.45