La Curva Fiesole prepara la coreografia per domani, contro la Juventus. Ecco le istruzioni da seguire per chi sarà al Franchi

La Curva Fiesole prepara la coreografia per domani, quando al Franchi andrà in scena la sfida alla Juventus. Queste le istruzioni rese note dalla Curva sui propri canali social: ai presenti in curva, si chiede di arrivare con largo anticipo e di tirare su le proprie bandierine durante l'inno di Allevi. Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, si chiede inoltre di non sventolare altri vessilli.

Questo il comunicato: