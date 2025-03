Corriere Fiorentino: Sempre Kean, Dea colpita e affondata

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica ampio spazio alla Fiorentina, approfondendo soprattutto la vittoria viola contro l'Atalanta.

Prima pagina

In prima pagina il quotidiano locale intitola: “Kean, sempre Kean”, con il sottotitolo “Decide ancora un gol di Moise. Atalanta battuta, Fiorentina resta in scia dell'Europa. Commisso in Tribuna, Palladino avanti così".

pagine 2-3

Il Corriere scrive in taglio centrale: “Dea colpita e affondata”, continuando nel sottotitolo “Anche Gasperini esce a bocca asciutta dal Franchi, i viola non mollano il treno per l'Europa. Prova super della difesa: L'Atalanta non tira mai in porta. Il ritorno di Commisso in tribuna”. Nella pagina seguente il Corriere Fiorentino elogia il bomber viola “Uragano Kean, 16 reti come Pepito Rossi, ma spero di fare di più”.