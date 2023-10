Distefano torna a segnare in Serie B e la sua Ternana trova finalmente la sua prima vittoria stagionale contro la Reggiana

Arrivano finalmente i tre punti per la Ternana in Serie B, dopo che le Fere avevano collezionato da inizio stagione 5 sconfitte e 2 pareggi. Ieri sono invece arrivati i tre punti contro la Reggiana, con un netto 3-0 maturato al Libero Liberati di Terni.

A segno anche l'attaccante della Fiorentina in prestito Filippo Distefano (subentrato all'89'), che ha firmato il terzo gol rossoverde al 92'. Per lui è il secondo gol stagionale dopo quello messo a sego contro la Sampdoria alla prima di campionato. Spaio in campo anche per un altro viola, Costantino Favasuli, entrato al 63'.

Al minuto 3:50 del video la rete di Distefano: