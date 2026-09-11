Un infortunio smaltito a tempo di record e i problemi fisici con i quali convive Atta

Buone notizie per la Fiorentina e per Vanoli in queste ultime ore sono arrivate direttamente dall'infermeria.

A tempo di record

Oulai ha smaltito a tempo di record il problema al retto femorale destro accusato contro il Torino ed è risultato disponibile per questa trasferta in Laguna. Certo, vederlo partire in campo dall'inizio è praticamente impossibile, ma se serve può essere impiegato a partita in corso.

Convivenza

Presente anche Atta; per l'ex Udinese però siamo davanti ad una situazione diversa; dall'inizio della stagione infatti convive con fastidi fisici che vengono monitorati quotidianamente. Questa problematicità gli sta impedendo di dare il cento per cento ad ogni gara.