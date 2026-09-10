I convocati della Fiorentina: pericolo scampato, Vanoli avrà subito Oulaï, ok anche Atta
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Venezia al Penzo. Scampato il pericolo lungo stop per Inao Oulaï, uscito anzitempo contro il Torino. Il centrocampista ivoriano è regolarmente presente nella lista di Paolo Vanoli. C'è anche Arthur Atta, insieme a tutti i nuovi acquisti viola.
Un escluso
Rimane fuori solo l'infortunato di lungo corso Fabiano Parisi, ancora indisponibile per vari mesi dopo la rottura del crociato.
I convocati viola
ATTA Arthur Eric Kolawolé, BRESCIANINI Marco, CHRISTENSEN Oliver (G), CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David (G), DRAGUSIN Radu-Matei, FAGIOLI Nicolò, FERNANDES SANTOS LOPES Viery, GNONTO Degnand Wilfried, GOMES BETUNCAL Norberto Bercique, JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro, LEZZERINI Luca (G), MASTANTUONO Franco, NDOUR Cher, NETO LOPES João Mário, NJIE Alieu Badara, OULAI Christ Ravynel Inao, PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo, PEREIRA GONÇALVES Pedro António, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, VALDEPEÑAS TALAVERA Victor