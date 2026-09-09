Oulaï ok, apprensione per le condizioni di Atta

La Nazione in edicola questa mattina fa il punto sugli acciaccati di casa Fiorentina, il giorno dopo la doppia seduta di allenamento di Paolo Vanoli al Viola Park.

Oulaï ok

Passato lo spavento per Oulaï, che non ha riportato lesioni dopo l'infortunio, adesso ci saranno da capire i tempi di recupero dell'ivoriano. Vanoli punta a riaverlo già contro il Venezia, ma quasi certamente non dal primo minuto in campo.

Capitolo Atta

Destano apprensione invece le condizioni di Arthur Atta, non ancora al 100%. Da qualche settimana il giocatore sta convivendo con alcuni fastidi che lo stanno limitando. La trasferta a Venezia non è a rischio, ma il suo stato fisico rimane da monitorare.