Sospiro di sollievo per Oulai: ecco quando potrebbe tornare a disposizione il centrocampista viola

Avevano destato preoccupazione le condizioni fisiche di Oulai, uscito dal campo anzitempo nella partita contro il Torino giocata sabato dalla Fiorentina.

Infortunio

Il giocatore era uscito dal rettangolo di gioco acciaccato nel primo tempo e sostituito da Ndour. Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, così si tira un sospiro di sollievo in casa viola.

E il rientro?

Adesso ci sarà da capire quale linea vorrà tenere lo staff medico: se forzar i tempi e averlo subito a disposizione contro il Venezia oppure la precauzione. In ogni caso il ragazzo sarà a disposizione di Vanoli già prima della sosta.