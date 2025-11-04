Sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche di Fiorentina, della scelta di esonerare Pioli, dei possibili successori e di un nome per il ruolo di DS.

Le parole di Moretto

“La situazione in casa Fiorentina è caotica, ma piano piano si sta delineando. In mattinata è arrivato l'esonero di Pioli. Le parti in queste 48-72 ore non hanno raggiunto un accordo sulla risoluzione. L'allenatore riteneva di poter ribaltare la soluzione, così la società ha deciso per l'esonero per il bene della Fiorentina nell'immediato. La tensione tra il tecnico e lo spogliatoio era tesissimo e non si poteva andare avanti. Il fattore chiave sono stati i risultati, ma anche un rapporto ai minimi storici con lo spogliatoio. Galloppa sarà in panchina contro il Mainz".

Gli altri nomi

“D'Aversa era pronto a sedersi sulla panchina viola, nonostante l'accordo di massima raggiunto. La Fiorentina però non lo ha mai chiamato in sede per firmare, per poi scartare il suo nome. Ad oggi i nomi in corsa sono quello Paolo Vanoli, che è il primo nome anche per il Genoa (dopo De Rossi) e quello di Raffaele Palladino. Tutto lo spogliatoio viola vuole Palladino di nuovo a Firenze. Da capire se ci sono i presupposti per un suo ritorno”.

E sul ruolo di ds

"Ad oggi la soluzione è quella di continuare con Goretti, ma occhio a quello che potrebbe succedere ai piani alti. Rocco Commisso sta vagliando il nome di Giuntoli. Da capire se poi la situazione si può sviluppare in un senso o nell'altro. La Fiorentina vuole provare a ricostruirsi”.