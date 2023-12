L’anima di Ranieri che risolleva la Fiorentina. Quando il cuore oltre l’ostacolo fa la differenza

Ormai Luca Ranieri non stupisce più per continuità e qualità delle prestazioni, ma ad impressionare ancora una volta sono il carattere e la forza di volontà del difensore viola, autore di un percorso in maglia gigliata davvero notevole e significativo. Da quasi epurato a uomo della riscossa, Ranieri ha impattato alla grande nel secondo tempo della sfida col Parma, dando sicurezza alla difesa, prendendosi responsabilità in costruzione e buttando il cuore oltre l’ostacolo a costo di ricorrere al fallo, anche duro, piuttosto che anche solo pensare di tirare indietro la gamba.

Un elemento che è d’esempio per gli altri, un calciatore che ha bruciato le tappe e che ha dimostrato di essere da Fiorentina, dandone dimostrazione a ripetizione fino a convincere tutti. La sensazione è che anche Milenkovic benefici della presenza al proprio fianco del calciatore ligure, cresciuto nel vivaio viola e diventato a tutti gli effetti una risorsa della Fiorentina. Un giocatore che si spinge sempre al limite, chiudendo spesso in debito d’ossigeno a causa degli sforzi profusi sul campo.

Dal primo minuto o a gara in corso, Ranieri è sempre centrato sul campo e potrà certamente sbagliare, ma solo per propri limiti e non per un approccio sbagliato o mancanza di attributi. E se la passione si misura con i battiti del cuore, non c’è dubbio che quello di Ranieri suoni un grande concerto nel petto del difensore gigliato, vera rappresentazione di ‘maglia viola che lotta con vigore, per esser di Firenze vanto e gloria’.