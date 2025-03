FOTO - Kean è tornato in campo. E l'attaccante viola esulta incerottato

Un Moise Kean sorridente è quello che appare nella foto postata sui social dallo stesso attaccante viola, che in mattinata ha ricevuto l'ok per tornare ad allenarsi. La punta viola era ai box dopo il trauma cranico riportato durante Hellas Verona-Fiorentina ed era in attesa di nuovi esami.

Positivo l'esito di quest'ultimi, con i controlli finali fatti in mattinata. Così Kean è tornato questa mattina ad allenarsi, con un vistoso cerotto al sopracciglio a coprire il taglio ancora presente. Questa la foto pubblicata dal numero 20 viola: