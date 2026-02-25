Corriere Fiorentino: E ora scatta l'allerta ultras

Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

In apertura c'è: “Il ritorno del bomber”. Ovvero: “Tre gol segnati in tre partite e 6 nelle ultime 9 presenze: Kean è di nuovo il trascinatore di un anno fa. Con le sue reti i viola hanno cambiato marcia”.

Allerta ultras

In taglio basso sulla gara di Conference: “Allerta ultras, in arrivo mille tifosi dalla Polonia”. Sottotitolo: “Trecento sono vicini all’estrema destra, le ordinanze anti alcol della Prefettura”.