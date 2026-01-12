Arriva il terzo colpo del mercato? La Fiorentina è pronta a chiudere per un'ala britannica

La Fiorentina non si ferma dopo Solomon e Brescianini: il terzo colpo di calciomercato può essere Harrison del Leeds. Lo afferma l'esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Dopo il difficilissimo inizio di stagione, la Fiorentina aveva annunciato diversi cambiamenti in questa sessione di calciomercato. I primi due arrivi sono stati Brescianini e Solomon, ma i viola non sembrano intenzionati a fermarsi qua.

La dirigenza della Fiorentina sta infatti avanzando per Jack Harrison, esterno inglese di piede manino, classe 1996, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Dopo il passaggio al 4-3-3, Vanoli ha infatti bisogno di esterni offensivi e in tal senso il calciatore del Leeds è un profilo ideale, soprattutto per l’abilità di giocare su entrambe le fasce.

Dopo il percorso giovanile tra Liverpool e Manchester United, il giocatore nato a Stoke-on-Trent ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti. Nel 2016, dopo le esperienze tra Black Rock, Manhattan, Wake Forest, i New York City lo hanno selezionato con la prima scelta al Draft MLS.

Nel 2018 il ritorno in Inghilterra, al Manchester City. La carriera di Harrison ha visto poi una svolta con il passaggio al Leeds quando, allenato da El Loco Bielsa, è stato il primo giocatore a segnare in Premier League per i suoi dal 2002.