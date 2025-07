Si è da poco concluso l'incontro a Palazzo Vecchio tra il Comune di Firenze, la Fiorentina, la Figc e la Uefa per la candidatura dell'Artemio Franchi come stadio ospitante dell'Europeo del 2032: la decisione finale arriverà a ottobre 2026. Presenti all'incontro Alessandro Ferrari, Fabrizio Sanna ed Edoardo Miano per la Fiorentina, Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri per la Figc, Michele Uva per la Uefa.

Sara Funaro, sindaco di Firenze, ha commentato così al margine dell'incontro: "Abbiamo avuto un primo incontro importante perché vogliamo, come città di Firenze in accordo con la Fiorentina, candidarci all’Europeo 2032. Oggi abbiamo affrontato le tematiche generali, i requisiti per partecipare: stasera manderemo la lettera di interesse per candidarci come città interessata, poi guarderemo i dettagli tecnici. Siamo a buon punto, abbiamo già il progetto e i lavori sono già partiti: faremo di tutto affinché la città di Firenze e il nostro stadio possa raggiungere questo bel risultato. È presto per parlare di ottimismo, Firenze ha già accolto eventi importanti di ciclismo, stiamo spingendo per espandere la nostra linea tramviaria e lavoreremo per rendere la nostra una città pronta a questo tipo di eventi”

“La candidatura vinta porterebbe altre risorse per il Franchi? Non ne abbiamo notizia, noi stiamo facendo la richiesta di essere scelti come città ma stiamo lavorando con le risorse che già abbiamo e col percorso che vogliamo seguire, per continuare insieme alla società. Vorrei ribadire: c’è l’accordo per far rimanere la Fiorentina a giocare al Franchi anche durante i lavori, questo è l’impegno che ci siamo presi. Siamo nella fase di completamento della variante”

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha poi aggiunto: "Non è cambiata la volontà di partecipare al project financing, stiamo lavorando quotidianamente col Comune affinché ci sia la certezza di avere uno stadio che possa non solo ospitare l’europeo, ma che diventi la nuova, moderna casa della Fiorentina. Giocheremo il play-off di Conference al Mapei Stadium (stadio del Sassuolo, ndr), vedremo il sorteggio del 4 agosto, non sappiamo se la prima sarà in casa".