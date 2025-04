L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare dell'attaccante viola Moise Kean e dell'ipotesi clausola rescissoria: “Sta diventando un simbolo, è quello che mancava alla Serie A e alla Nazionale. Rischia di andare via? Tutto da vedere, sicuramente non sarà facile tenerlo per la Fiorentina. Vincere la Conference, o comunque qualificarsi in Europa League in qualche modo, potrebbero permetterti di tenerlo… però c'è troppa differenza tra l'ambiente viola e le offerte che arriveranno. Dobbiamo esserne consapevoli”.

Sul caso Fagioli e sulle parole di Abodi: “Certe parole vanno soppesate, soprattutto se rappresenti il Governo. Il discorso è molto delicato, non andrebbe messo nessuno alla gogna. Poteva fare a meno di un giudizio del genere”.