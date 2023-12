Beste smentisce: "Nessun contatto con altre squadre. Sono concentrato sull'Heidenheim e sul raggiungimento della salvezza"

Tra i profili che la Fiorentina sta seguendo per rinforzare l'attacco, dalla Germania era spuntato anche quello di Jan-Niklas Beste, esterno dell'Heidenheim. Il giocatore, però, in un'intervista rilasciata a Kicker, ha sottolineato la sua volontà di rimanere in terra tedesca, smentendo contatti con altri club. Queste le sue parole:

“Mi concentro completamente sul club e sulla salvezza della mia squadra. Non ho rapporti con altri club e ho ancora un anno e mezzo di contratto con l'Heidenheim”.