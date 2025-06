L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, partendo da Pioli: “Lui è la persona giusta, siamo tutti d'accordo. Ed è anche la scelta giusta per lui, è innamorato di Firenze e vuole tornare. Sento parlare parecchio, ma… oggi manca tutto. Manca la programmazione, la voglia di mettersi al tavolo con il nuovo tecnico. Il Club Manager? Dovrebbe venire in un secondo momento, capisco sia una richiesta di Pioli ma prima andrebbe fatta la squadra. In campo ci vanno i giocatori. Sarà una figura determinante per la Fiorentina, ma focalizzerei meglio il tutto sulla squadra. Ce n'è di lavoro”.

E aggiunge: “Nella sua carriera, Pioli ha fatto un percorso netto allenando sempre squadre importanti. Spesso cambia al momento giusto, sa gestire il materiale a disposizione e varia in base alla squadra. A quello serve l'esperienza. Farà bene se lo accontenteranno sul discorso degli acquisti”.