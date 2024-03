La Nazione: Rotta Europa, rischio 'Dea'

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, troviamo: “Rotta Europa, rischio ‘Dea’”. L'approfondimento a pagina 4: “Confronto infinito con l’Atalanta. Duello chiave: crocevia per le coppe. Cuore e grinta per rialzarsi di nuovo”. In basso, le probabili formazioni della sfida. Al centro della pagina, un confronto tra Beltran e Koopmeiners.

A pagina 5: “Italiano-Gasperini, così diversamente uguali”. Al centro, due trafiletti sulle statistiche: “Bilancio ottimo dopo le coppe” e “Il mese di marzo tra i migliori per media/punti. E anche la fase realizzativa ha una impennata”. In basso, un articolo sulla gara di ieri della Fiorentina Primavera.

A pagina 7, invece: “Arthur si rimette la maglia. E Quarta torna in difesa”. Di spalla, sulla destra, l'articolo sulla sconfitta della Fiorentina Femminile di ieri.