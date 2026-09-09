Da Recoba fino a Candé e Oristanio: Venezia città rimasta spesso indigesta alla Fiorentina

La Fiorentina aprirà la 4^ giornata di Serie A, andando a fare visita al Venezia venerdì alle 20.45. Un match ampiamente alla portata dei viola, desiderosi di bagnare con un successo il ritorno in panchina di Paolo Vanoli. I veneti sono ancora a quota 0 come i gigliati e quindi ci sono tutte le condizioni per conquistare i primi punti in campionato, anche se i precedenti non sorridono.

Venezia "bestia nera" della Fiorentina

Fiorentina e Venezia si sono affrontate 46 volte nella storia, con 20 vittorie dei toscani e 15 dei lagunari. Colpisce un dato: delle 15 affermazioni arancioneroverdi, ben 11 sono arrivate tra le mura amiche. Una supremazia chiara quella del Venezia in casa contro la Fiorentina, soprattutto nei confronti più recenti.

Recoba primo di tanti incubi viola

Le due squadre si sono ritrovate in Serie A dopo più di trent'anni nella stagione 1998/99. Il 14 marzo 1999 la Fiorentina di Trapattoni, ancora in corsa per lo scudetto, è andata a fare visita a un Venezia che stava iniziando a confezionare il miracolo salvezza. Sulla carta doveva essere Gabriel Batistuta il protagonista e invece si rivelo un altro sudamericano ovvero Alvaro Recoba (arrivato da qualche mese in laguna in prestito dall'Inter e decisivo per il 4-1 finale con una sontuosa tripletta).

Per i viola non è andata meglio negli anni successivi: ko a Venezia per 2-1 nella stagione seguente e per 2-0 nell'annata 2001/02. Per anni poi le due compagini non si sono trovate in massima serie e, in occasione del ritorno del Venezia ai massimi livelli del calcio italiano, il leitmotiv non è cambiato. Nonostante i veneti abbiamo chiuso gli ultimi due campionati Serie A con altrettante retrocessioni, tra i pochi scalpi conquistati c'è sempre stato quello della Fiorentina. L'ultimo confronto a Venezia è datato 12 maggio 2025: 2-1 per i padroni di casa, grazie ai gol di Candé e Oristanio. Inutile, nel finale, la rete di Mandragora.