Vanoli: "Abbiamo giocato senza personalità contro una squadra ferita. Contro la Fiorentina deve cambiare l'atteggiamento"

L'allenatore del Torino Paolo Vanoli, prossimo avversario della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro la Roma per 1-0.

“La Roma era rimasta ferita dopo Firenze, ma siamo stati passivi”

Sulla partita: “Sono arrabbiato perché queste partite non si possono giocare così, con poca personalità: sapevamo di incontrare una squadra ferita dalla partita di Firenze, ma non abbiamo saputo giocare come vogliamo, non dobbiamo essere passivi come visto oggi. Non possiamo sempre aspettare di prendere uno schiaffo per reagire, dobbiamo fare molto di più”

“Contro la Fiorentina dobbiamo ritrovare la voglia di fare gol”

Ha poi aggiunto: “Dobbiamo ritrovare quella voglia di fare gol in vista della partita con la Fiorentina, dobbiamo tirarci su le maniche e trovare nuove soluzioni. L'assenza di Zapata mi farà provare qualcosa di diverso, ci saranno tante opportunità per provare cose nuove, ma indipendentemente dal modulo serve personalità”