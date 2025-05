Il giornalista Alessandro Bocci, ospite a Radio Bruno, ha commentato varie vicende di casa Fiorentina. Prima su tutti la questione allenatore: "Se la Fiorentina vincesse a Udine sarebbe la stagione con il record di punti dell'era Commisso, per assurdo. Secondo me la squadra che ha costruito Pradè è forte. Palladino ha le sue responsabilità, nonostante abbia le attenuanti su Bove e sugli infortuni di fine stagione.

Sarei però curioso di capire perché la Fiorentina ha attivato l'opzione per il rinnovo di Palladino prima delle partite cruciali. La squadra ha buoni giocatori, ma non ha giocato bene quasi sempre. Sono perplesso sul rinnovo, nonostante la stagione non può essere catalogata come fallimentare. Pradè? Commisso non lo manderà via, non lo ha mai fatto con i suoi uomini. Tuttavia sarebbe curioso mandare via Palladino dopo aver deciso di comune accordo di rinnovarlo".