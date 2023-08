La Gazzetta dello Sport: In due round la Fiorentina scrive il sommario del suo inizio di stagione

La Fiorentina su La Gazzetta dello Sport di oggi viene relegata a pagina 25. Lì troviamo un articolo dal titolo: “Fiorentina a metà”. Ovvero: “La Viola convince per un tempo solo Il Lecce la riprende”. E ancora: “Gonzalez e Duncan a segno, poi il buio D’Aversa cambia e pareggia con Krstovic”.

Articolo che inizia così: “In due capitoli, pardon in due round la Fiorentina scrive il sommario del suo inizio di stagione. Peccato per lei che anche il Lecce si ripeta. Viola double face, pugliesi da rimonta. La banda Italiano gioca un gran primo tempo, come a Marassi contro il Genoa, e un secondo orribile come l’intera partita di Vienna”.

Poi le dichiarazioni dei due allenatori: "Italiano deluso "Colpa nostra" D'Aversa felice "Ripresa top".