Incredibile alla Dacia Arena! L'Udinese del tecnico fiorentino Gabriele Cioffi ha strapazzato il Bologna per tre reti a zero!!! Con il seguente risultato, la Fiorentina è certa di passare l'ultimo dell'anno in piena zona Champions League, attualmente al terzo posto insieme al Milan (che giocherà alle 18 contro il Sassuolo). Ah sì, giusto, per i friulani hanno segnato Pereyra, Lucca e Payero.

Nell'altra sfida, invece, Cagliari-Empoli hanno finito sullo 0-0, ma i sardi hanno fallito un rigore con Viola, parato da Caprile. Entrambe restano così inguaiate.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 45, Juventus 40, Milan 33, Fiorentina 33, Bologna 31, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa 20, Lecce 20, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Verona 14, Cagliari 14, Empoli 13, Salernitana 9.