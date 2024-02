Un cartellino giallo che costa caro a Kouamé contro il Mali: l'attaccante della Fiorentina salterà la semifinale di Coppa d'Africa

Non sarà della partita Christian Kouamé, in occasione di Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo, semifinale di Coppa d'Africa in programma mercoledì 7 febbraio.

L'attaccante della Fiorentina dovrà infatti scontare la squalifica dopo il cartellino giallo rimediato durante i quarti di finale contro il Mali, avendo raggiunto il numero massimo di gialli accumulabili nel torneo continentale. Insieme a lui non ci saranno Kossounou, Oumar e Aurier, che rientreranno per la possibile finale insieme a Kouame.