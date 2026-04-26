Vanoli e Grosso, due stili a confronto: la Fiorentina tra equilibrio e spregiudicatezza

Il girone di ritorno della Fiorentina ha assunto i contorni di un percorso quasi “terapeutico”, utile a ricostruire certezze dopo un avvio di stagione complicato. La squadra ha risalito la china con una media punti elevata, trasformando scivoloni pesanti in occasioni di ripartenza. In questo processo, però, un ruolo decisivo lo hanno avuto anche i modi dei suoi allenatori, capaci di incidere non solo sul piano tattico ma soprattutto su quello mentale come messo in evidenza da La Repubblica di oggi.

Differenze tra due tecnici

In questo senso, la gestione di Paolo Vanoli è stata improntata a pragmatismo e controllo emotivo. Un approccio più equilibrato, quasi da “costruttore”, con l’obiettivo di ricompattare un gruppo che aveva perso riferimenti. Le sue reazioni contenute in panchina e una comunicazione misurata hanno accompagnato la risalita viola, puntando sulla stabilità più che sull’istinto. Dall’altra parte, Fabio Grosso rappresenta l’opposto speculare: un tecnico più incline a soluzioni coraggiose, con un atteggiamento più diretto nel leggere le partite e nel trasmettere intensità alla squadra.

Altre differenze

Questa contrapposizione di stili rende la sfida con il Sassuolo ancora più significativa, perché non è solo una partita di classifica ma anche un confronto tra due modi diversi di intendere il mestiere dell’allenatore. Vanoli, più contenuto e razionale anche nella gestione della panchina, contro Grosso, più dinamico e spregiudicato nell’interpretazione delle gare. Due profili opposti anche nella comunicazione e nella presenza scenica, che sintetizzano bene due filosofie differenti: da una parte la costruzione paziente, dall’altra la spinta all’impatto immediato.