Le difficoltà di Saponara, Baroni: "E' stato penalizzato dal sistema di gioco"

Dopo due anni di grande rinascita, per Riccardo Saponara è arrivato l'addio a zero alla Fiorentina e la nuova avventura al Verona. In Veneto però l'ex numero 8 viola non sta trovando troppo spazio con Baroni, che in conferenza stampa ne ha parlato così: "Saponara è stato un pochino penalizzato dal sistema di gioco ma ha grande qualità e un atteggiamento da grande professionista, per quanto riguarda Ngonge a Bologna c'è stata la scelta di dare spazio a chi aveva magari giocato meno, Ngonge è stato titolare fino a qui e lo sarà da qui davanti, per noi è un giocatore importante".