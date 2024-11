Non segnava con i club da febbraio 2022 Sofyan Amrabat, da uno Spezia-Fiorentina in cui segnò al 90' il gol della vittoria. E la stessa sorte gli è toccata oggi pomeriggio, in un match tra Trabzonspor e Fenerbahce, finito 2-3 e deciso proprio all'ultimo minuto dall'ex centrocampista della Fiorentina. Questo il destro sporco che è valso la vittoria agli uomini di Mourinho: