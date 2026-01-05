Frank: "Solomon alla Fiorentina, la decisione giusta. Paratici sta lavorando giorno e notte"

In questa sessione di mercato, la Fiorentina ha perfezionato l'arrivo in prestito dal Tottenham dell'esterno offensivo, Manor Solomon.

“Decisione giusta da prendere”

Di questo trasferimento ha parlato l'allenatore degli Spurs, Thomas Frank dopo la gara pareggiata contro il Sunderland: “Che cosa penso di questa operazione? Penso solo che ogni trasferimento è un qualcosa concordato da tutti e come la decisione giusta da prendere. Quindi in questo caso è lo stesso”.

"Paratici lavora per noi giorno e notte"

Sul mercato che sta portando avanti il club londinese, Frank ha poi aggiunto: “So che Lange, Paratici e Vinai (tutti dirigenti del club ndr) stanno lavorando giorno e notte per fare tutto al meglio, insieme al team di reclutamento e con la famiglia Lewis (la proprietà del Tottenham ndr) che ci sostiene in tutto”.