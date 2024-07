A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, analizzando la situazione attuale in casa viola, concentrandosi sul mercato ma non solo.

‘Il ritiro in montagna permette di avere un ambiente in cui recuperare’

“In ritiro in carriera mai avuti problemi di temperatura, andando in Alto Adige stavamo bene a tutte le latitudini. Ormai i centri sportivi sono diventati una casa con tutte le comodità, sono scelte molto discutibili. Io non eviterei i 15 giorni di montagna, puoi lavorare in un ambiente che ti permette di recuperare, soprattutto la sera”.

‘La Fiorentina deve accelerare sul mercato per non trovarsi in mezzo’

“Non so dire niente su Valentini, non so dare giudizi definitivi sul valore del calciatore nè se sul calciatore ci fosse anche la Roma, che è piena di difensori centrali. Prendiamo però ad esempio un calciatore come Martinez Quarta, che nel campionato italiano ha avuto ed ha dei problemi arrivando dall’Argentina. Fosse Passarella è chiaro che saremmo tutti più tranquilli. A centrocampo serve trovare garanzie e equilibrio alla Fiorentina. Bisogna anticipare le mosse sul mercato per non essere poi presi in mezzo nell’ultima parte della sessione. I giovani in Italia fanno troppa fatica ad emergere”.