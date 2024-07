Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio, da esperto e conoscitore del calcio sudamericano, per parlare del difensore Nicolas Valentini, in arrivo alla Fiorentina, da capire ancora se subito o a gennaio.

‘Valentini marcatore ruvido e vecchio stampo, forte di testa’

“L'operazione per portare Valentini alla Fiorentina è molto avanzata se non chiusa, mi risulta che ci sia in ballo ancora la tempisitica del suo arrivo in viola, se ora con indennizzo o a gennaio, il suo contratto scade 30/12. Giocatore di passaporto italiano che è cresciuto nel Boca Juniors, mancino, marcatore vecchia maniera, ruvido e spigoloso forte sull’uomo e di testa. È un calciatore di personalità. Nel calcio europeo dovrà prendere confidenza anche con la costruzione dal basso e un’attenzione tattica diversa, e vista la scadenza di contratto, può essere interessante. Il giocatore, solo per aver debuttato anche nelle convocazioni di Scaloni, è accreditato, poi è chiaro che ha avuto uno sviluppi irregolare. Al Boca ha faticato a trovare spazio prima dell’ultima stagione nella quale ha giocato anche la finale di Libertadores; negli ultimi mesi è cresciuto molto rispetto a quando era un progetto di calciatore”.

‘Bene in coppia con Martinez Quarta, da capire la crescita che può avere’

“Valentini va sgrezzato ma è strutturato, di lui si parlava già a gennaio in Europa, sembrava potesse arrivare un rinnovo col Boca. È stato estromesso dalle convocazioni anche della Nazionale, c’è chi dice anche per il grande potere a livello nazionale del Boca. Ha quasi sempre giocato a 4 dietro, va testato nella difesa a 3, prevalentemente è abituato a giocare a 4. Con Martinez Quarta si può integrare bene. Economicamente è un’operazione che ha un senso per la Fiorentina, da capire che tipo di crescita riuscirà a fare il giocatore per essere protagonista in una squadra come quella viola. È un giovane interessante, la Fiorentina in difesa ha già delle certezze, va visto anche se Palladino giocherà o meno a 3, non lo darei per scontato”.