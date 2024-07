I rapporti totalmente interrotti tra Valentini e il Boca Juniors: Giocatore fuori rosa. Una clausola rescissoria per liberarlo, ma la Fiorentina...

La Fiorentina ha la strada aperta per arrivare a Nicolas Valentini.

Rapporti interrotti

I rapporti tra il Boca Juniors e il difensore si sono interrotti dall'inizio dell'anno, questo a causa dell'impossibilità trovare un accordo sul suo rinnovo contrattuale che scadrà a fine anno.

Clausola rescissoria

Il giocatore è stato allontanato dalla rosa in attesa di un'offerta definitiva. Teoricamente c'è anche una clausola rescissoria che permette di poterlo prendere in qualsiasi momento, fissata a 10 milioni di dollari. La Fiorentina, per inciso, non ha certo intenzione di pagare quella cifra, anche se è disposta a dare un indennizzo economico agli Xeneizes per poter anticipare un'eventuale concorrenza.