FOTO - Contestazione dei tifosi dell'Hellas Verona contro la proprietà americana: "Avete rotto i cog****i"

A Verona tira aria pesante tra i tifosi dell'Hellas e la proprietà americana Presidio Investors, che ha prelevato il club da Setti. Dopo la sconfitta contro il Genoa al Ferraris, gli Hellas Army, gruppo di ultras gialloblù, hanno appeso due striscioni contro la proprietà davanti alla sede e al centro sportivo.

Gli striscioni

Il primo recita: “Presidio, what's your plan?” cioè: “Presidio, qual è il vostro piano?”. Il secondo più esplicito: ""avi' roto i coioni... e adesso fasivelo tradur", ovvero "avete rotto i co***oni, ora fatevelo tradurre".

La foto