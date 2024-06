Una ventina di milioni per un centravanti: Il range di prezzo per portare a Firenze qualche gol in più

La Fiorentina parla di priorità centravanti per il proprio mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il range di prezzo per portare attaccanti in maglia viola è di venti-venticinque milioni massimo.

Cifra questa che non compra sicurezze, visti i tempi che viviano, ma che potrebbe servire per portare qualche gol in più rispetto a Belotti e Nzola.

Il nome di Retegui

Un nome che sarebbe spuntato nei primi colloqui tra Palladino e i dirigenti è quello di Mateo Retegui: il centravanti del Genoa e nel giro della Nazionale, ha una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni. E' reduce da una stagione che però non è che lo abbia visto brillare particolarmente in fase realizzativa.

La lista viola

Gli altri nomi sulla lista di Pradè, sempre secondo il quotidiano sportivo, sono quelli di Nikola Krstovic (Lecce), Andrea Pinamonti (Sassuolo) e Marko Arnautovic (Inter), tutti con una valutazione di cartellino inferiore a quella di Retegui.