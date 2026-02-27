Il sorteggio della Fiorentina in Conference ha delineato il programma dagli ottavi in poi. Il giornalista Stefano Borghi ha commentato sul suo canale YouTube: “Il Rakow è una squadra che si sta abituando a giocare in Europa. La ricordiamo in una doppia sfida all'Atalanta, nell'Europa League che poi andò a vincere. I polacchi sono cresciuti e hanno un collettivo con un'identità, ma sono infinitamente inferiori rispetto alla Fiorentina e allo stesso Strasburgo. Sarebbe stato un avversario molto duro da affrontare, ha perso Rosenior ma O'Neill è un bravo tecnico e la squadra è forte”.

“Brutta serata quella di ieri. Ora pensare al campionato”

“Non facciamo troppi svolazzi, perché abbiamo visto cosa è successo ieri. Avremmo preferito non vedere la Fiorentina in quello stato perché è stata una serata molto brutta, al di là del lieto fine. In ogni caso, per la disposizione temporale, è un buon sorteggio. Crystal Palace? Va bene ma più avanti, perché ora i viola devono chiudere i conti in campionato. Hanno preso un po' di continuità e devono togliersi di torno il prima possibile”.

“Il Crystal Palace va bene negli eventuali quarti”

“Un doppio turno di Conference più morbido aiuta fortemente a pensare al campionato. Poi, negli eventuali quarti di finale e con un'eventuale situazione più comoda, la Fiorentina può calarsi in un bel doppio confronto con una squadra di livello superiore come il Crystal Palace. Per ora, bene così”.