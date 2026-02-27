Borghi: "Sorteggio benevolo alla Fiorentina. Ma avremmo preferito non vedere la brutta serata di ieri. Crystal Palace? Va bene più avanti, ecco perché"
Il sorteggio della Fiorentina in Conference ha delineato il programma dagli ottavi in poi. Il giornalista Stefano Borghi ha commentato sul suo canale YouTube: “Il Rakow è una squadra che si sta abituando a giocare in Europa. La ricordiamo in una doppia sfida all'Atalanta, nell'Europa League che poi andò a vincere. I polacchi sono cresciuti e hanno un collettivo con un'identità, ma sono infinitamente inferiori rispetto alla Fiorentina e allo stesso Strasburgo. Sarebbe stato un avversario molto duro da affrontare, ha perso Rosenior ma O'Neill è un bravo tecnico e la squadra è forte”.
“Brutta serata quella di ieri. Ora pensare al campionato”
“Non facciamo troppi svolazzi, perché abbiamo visto cosa è successo ieri. Avremmo preferito non vedere la Fiorentina in quello stato perché è stata una serata molto brutta, al di là del lieto fine. In ogni caso, per la disposizione temporale, è un buon sorteggio. Crystal Palace? Va bene ma più avanti, perché ora i viola devono chiudere i conti in campionato. Hanno preso un po' di continuità e devono togliersi di torno il prima possibile”.
“Il Crystal Palace va bene negli eventuali quarti”
“Un doppio turno di Conference più morbido aiuta fortemente a pensare al campionato. Poi, negli eventuali quarti di finale e con un'eventuale situazione più comoda, la Fiorentina può calarsi in un bel doppio confronto con una squadra di livello superiore come il Crystal Palace. Per ora, bene così”.