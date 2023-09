Un interesse per Grull che ci dà diversi indizi sul futuro del reparto offensivo viola

La Fiorentina ci ha provato per Marco Grüll, attaccante del Rapid Vienna, ultimo avversario dei viola in Conference League. A dirlo è stato anche il presidente del Samsunspor, squadra turca che aveva in pugno il giocatore austriaco, poi beffata proprio dall'inserimento nella trattativa della Fiorentina.

E il primo indizio che ci giunge da una trattativa non chiusa per Grüll (ma avendo già il sì del giocatore i viola ci potrebbero riprovare già a gennaio) è il fatto che la Fiorentina nell'ultima parte del mercato estivo stesse cercando un rinforzo per l'attacco. Il giocatore del Rapid è un esterno sinistro, ma si può ben adattare a tutti e tre i ruoli di un possibile tridente.

La società gigliata, dunque, probabilmente già cosciente della partenza sia di Jovic, che di Kokorin, che di Sabiri, voleva aggiungere un giocatore per rimpolpare il reparto offensivo. Soprattutto in vista di un gennaio che (sulla carta) potrebbe veder partire per la Coppa d'Africa sia Kouame che Nzola.

E un segnale arriva anche agli esterni d'attacco (Nico Gonzalez escluso): da qui a gennaio per qualcuno potrebbe essere l'ultima chiamata, Sottil su tutti. Ci sarà da dimostrare a Italiano e alla Fiorentina tutto il proprio valore, anche sotto porta, per conquistarsi il posto in vista del continuo della stagione. Grull sotto tiro. Un segnale per il futuro, un avvertimento per diversi.