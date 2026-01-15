L’imminente arrivo di Paratici ha già i suoi effetti: la Fiorentina si separa da uno scout, che raggiunge Burdisso

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio che tutti noi addetti ai lavori e tutti i tifosi viola aspettavano da tempo: dal 4 febbraio prossimo Fabio Paratici sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. L’attuale dirigente del Tottenham concluderà la sessione di calciomercato con gli Spurs, per poi dedicarsi interamente alla causa gigliata. Una mossa richiesta da tutti, con la Curva Fiesole in prima linea che già in Primavera aveva chiesto una rivoluzione a livello dirigenziale, che tra poco diventerà realtà.

L'effetto Paratici è già qui: la Fiorentina dice addio ad un membro del suo settore scouting

L’arrivo di Paratici porterà con se, come facilmente ipotizzabile, tanti cambiamenti ed un netto riassetto a livello dirigenziale: è innegabile pensare che l’ex dirigente della Juventus porterà con se tutta una serie di uomini di fiducia che andranno a rimpiazzare alcuni di quelli attualmente in carica. Ed il primo addio arriva a livello di scouting, con la Fiorentina che ha ufficializztoa la separazione da un suo tesserato.

L'ormai ex viola raggiunge Burdisso in Serie B

Cesar Grabinski, che ormai da tre anni collabora con i viola, raggiungerà Nicolas Burdisso al Monza. L’argentino ha salutato e ringraziato il club tramite i propri canali social: "Tre anni meravigliosi, grazie Firenze”. Questa la Stories Instagram a lui pubblicata nella serata di ieri: