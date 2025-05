Il Bologna si appresta a disputare la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì sera contro il Milan, partita che precederà poi la trasferta del Franchi di domenica, quando invece ci sarà la Fiorentina ad aspettare i felsinei. Come ci arrivano i rossoblù alla sfida di Firenze?

Italiano, scrive il Corriere dello Sport, ha in mente una piccola rivoluzione della formazione da ‘turnover’ schierata venerdì scorso a San Siro: saranno almeno 5 i cambi di formazione, tornando verso l'undici titolare, partendo da Erlic, sostituito per infortunio al polpaccio destro e che potrebbe aver finito la stagione anzitempo, passando poi per il reintegro negli 11 titolari di Miranda, Ferguson e Odgaard. Tuttavia, quella di mercoledì è una partita che potrebbe distendersi su 120 minuti, che toglierà inevitabilmente forze fresche al Bologna che quindi dovrà centellinare con cura l'uso dei suoi giocatori, al contrario della Fiorentina che invece godrà di due giorni di riposo in più. Insomma, l'obiettivo di Italiano è schierare i migliori 11, Ndoye compreso: l'esterno svizzero pare aver smaltito il problema ed è in pole per una maglia da titolare mercoledì, così come Odgaard, escluso dalla trasferta di venerdì scorso. Da capire le loro condizioni per domenica.