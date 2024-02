"La Fiorentina non ha mai preso il Bologna, nonostante Italiano l'avesse preparata nel miglior modo possibile"

Ospite di Radio Nettuno Bologna Uno il commentatore di Dazn Fabio Bazzani ha analizzato così la vittoria del Bologna sulla Fiorentina:

“Italiano non è riuscito ad arginare Motta”

“La Fiorentina non ha mai preso il Bologna. Italiano l'aveva preparata nel miglior modo possibile, ma non è riuscito ad arginarlo. Oggi al Bologna provi a togliere il palleggio con la pressione, ma non puoi farlo per tutta la partita, e poi la squadra di Motta è troppo brava a uscire, non dà punti di riferimento, riconosce spazi e superiorità numerica e quindi non sai che pesci prendere”.

“La Fiorentina non è riuscita a palleggiare”

E ancora: “Anche quando la palla ce l'aveva la Fiorentina c'era un costante recupero dei rossoblù e alla fine si sono dovuti accontentare della palla lunga. Quando succede questo significa che non riesci a cavare un ragno dal buco. Per essere perfetti servirebbe qualche gol in più, ma io non ho mai avuto la sensazione che la Fiorentina potesse palleggiare”.