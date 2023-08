Che differenze con quella prima trasferta targata Commisso: il riscatto personale anche di Ranieri

Anche nel 2019 la prima trasferta della Fiorentina, la prima targata Commisso, era stata a Marassi contro il Genoa: era allora la seconda di campionato e il cantiere guidato da Montella perse miseramente per 2-1, evidenziando discrete falle. A farne le spese fu anche Luca Ranieri, titolare a sorpresa nella difesa a 4 ma da terzino. Il classe '99 fu scherzato da Kouame in occasione del secondo gol e finì k.o. con tutta la squadra.

Quattro anni dopo, Ranieri si è presentato in ben altre vesti a Marassi, protagonista al fianco di Milenkovic e in una squadra che ovviamente è maturata e ha fatto pesare la differenza di crescita e di percorso rispetto ai rossoblù. Sensazioni ben diverse sia per lui che per il presidente Commisso, all'epoca ancora alla ricerca della prima vittoria e stavolta tornato in Italia appena in tempo per godersi lo spettacolo dei suoi.