Pioli supera Ranieri senza fatica, Milan avanti in Coppa Italia. Protagonista assoluto l'ex viola Jovic

Si è appena concluso l'ottavo di finale di Coppa Italia Milan-Cagliari. I rossoneri superano il turno senza fatica e approdano ai quarti di finale: comodo 4-1 per i ragazzi di Pioli ai danni di Ranieri e della sua squadra.

Protagonista un ex viola

Il Milan controlla la gara fin da subito, chiudendo il primo tempo in vantaggio di due gol. L'autore di entrambe le reti? L'ex Fiorentina Luka Jovic. Sul primo gol il serbo è bravo a controllare al meglio un cross potente di Theo Hernandez, per poi mettere con tranquillità alle spalle di Radunovic. Disastroso il portiere del Cagliari sulla doppietta del numero 15 rossonero, nel finale del primo tempo. Anche il 3-0 ha come protagonista (in negativo) l'estremo difensore rossoblù: altra papera sul gol di Chaka Traorè. Gol della bandiera di Azzi, Leao fissa il risultato.

Come si evolve il tabellone

Il Milan è dallo stesso lato del tabellone della Fiorentina e, con questa vittoria, va ai quarti; l'avversaria sarà una tra Atalanta e Sassuolo. Chi vincerà poi quella sfida, in semifinale troverà la vincente di Fiorentina-Bologna.