Tra un girone d'andata nettamente migliore di quello della passata stagione e uno di ritorno decisamente peggiore, ‘poggio e buca fa pari’ come dice il proverbio: è un po' il resoconto della stagione della Fiorentina, nell'analisi del Corriere dello Sport. Ottavo posto confermato grazie alla vittoria di Cagliari, con uno score pressoché identico (1 punto in più, che possono diventare 4 vincendo a Bergamo) e l'Europa del prossimo anno già in tasca, grazie anche al nuovo format delle coppe e ad un ranking che ha permesso all'Italia di mandare in Conference anche l'ottava.

Presupposti ideali per fare il pieno di entusiasmo in vista della finale di Atene, dove di distrazioni da Serie A non ce ne saranno. E anzi, Italiano potrà sfruttare la ritrovata confidenza con la porta di Arthur e la foga da doppia cifra (salito a quota 11) di Gonzalez.