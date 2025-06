"A Chiesa serve un allenatore pronto a dargli tanta fiducia. La squadra ideale in Serie A? Fiorentina o Milan"

C'è un ex Fiorentina che, alla sua prima avventura all'estero, non si è trovato benissimo. Federico Chiesa è un giocatore molto distante da quello visto in maglia viola, deve ritrovarsi e ha bisogno di una nuova opportunità. Il ritorno in Serie A è possibile, con tante candidature. Ne parla anche l'ex calciatore Simone Braglia, che a Tuttomercatoweb.com accosta anche la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Chiesa sotto la guida di Gasperini? Avrei dei dubbi. Il ragazzo ha bisogno di un allenatore che gli dia tanta fiducia e che non lo sprema troppo fisicamente. Saranno poi da valutare le sue condizioni. Qual è la squadra ideale? Direi la Fiorentina, ma anche il Milan”.