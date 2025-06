Chiesa, il ritorno in Serie A è possibile. Anche i campioni d'Italia sono interessati all'ex viola

Il calciatore del Liverpool ed ex Fiorentina Federico Chiesa apre al ritorno in Serie A. Si è detto legato ai Reds, ma anche volenteroso di rimettersi in gioco e può farlo nel suo Paese, dove ha sicuramente squadre interessate a lui. Attenzione a una nuova pretendente, non di poco conto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli confida in Federico Chiesa. Conte è alla ricerca di un esterno che porta gol, dopo la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, e sarebbe interessato a lavorare sul campione d'Europa con la Nazionale. Gli azzurri dispongono comunque di altre opzioni: in lista anche Ndoye, Lookman e Noa Lang. A questi, comunque, si è aggiunto l'ex Fiorentina.