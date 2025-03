De La Fuente: "Vorrei sempre vedere la Fiorentina che ha battuto la Juventus. Avanti partita dopo partita per tornare in Europa"

Quest’oggi l’allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, alla vigilia dell’importante sfida casalinga contro l’Inter, ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Questi i temi trattati dal tecnico:

"Avevamo bisogno della vittoria, quindi al punto di vista mentale questa vittoria era molto importante. Poi bisogna considerare anche che tipo di vittoria: andare a Biella e vincere contro la Juventus che non aveva mai perso in casa. Ci davano tutti per morti. Vincere quella vittoria ci deve far capire quello che realmente noi valiamo. Nonostante per tante settimane non arrivassero i risultati l’ho sempre detto, quello che ci lasciava le prestazioni era che questa squadra può davvero lottarsela con tutte le altre. Abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo perso qualcosa ma io vorrei sempre vedere la Fiorentina di settimana scorsa a Biella”.

"L'Inter è una squadra forte, utile per avere i migliori stimoli. Pensiamo partita dopo partita"

Ha anche analizzato le avversarie: “Avremo di fronte un'altra squadra forte, con un altro tipo di gioco ed altre caratteristiche ed impostazioni. In questo momento noi dobbiamo pensare partita dopo partita altrimenti se guardiamo piu in la ci perdiamo e non ci focalizziamo sulla partita del momento. Purtroppo non abbiamo punti di vantaggio per guardare troppo in là, anzi abbiamo da recuperare punti quindi dobbiamo lavorare concentrati allenamento dopo allenamento per costruire le vittorie. Le vittorie vanno costruite sapendo che per tutti è difficile vincere in questo momento, tutte le partite sono tirate fino al novantesimo: il campionato italiano è cresciuto tanto. Non possiamo guardare più in là, sappiamo che dobbiamo vincere, e come ho detto alle mie ragazze credo che non ci sia stimolo migliore che quello di doverle vicende tutte”.

“La Fiorentina ha l'obiettivo di tornare in Champions League”

Ha poi concluso: “Non ci possiamo permettere di fare calcoli di qui alla fine. Noi sappiamo che da adesso in poi saranno tutte partite determinanti che ci possono mantenere nella competizione per l'Europa o mandare fuori. Non possiamo pensare più in là. Ci tengo a dire che vogliamo competere per l'Europa fino all'ultima gara e per farlo dobbiamo vincere domenica".