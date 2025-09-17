Matteo Moretto, giornalista sportivo, ha rivelato un retroscena relativo a Giovane, nuovo attaccante del Verona, che era stato sondato proprio dalla Fiorentina prima di approdare agli scaligeri.

Il retroscena

“Giovane è stato cercato da Sogliano già nell'estate del 2024, ripresentandosi poi nell'inverno successivo: lo voleva fortemente e ha cercato di prenderlo in tutti i modi, tanto che su di lui c'erano anche la Fiorentina e il Parma. Chi lavora col ragazzo da tempo, mi racconta che lo voleva portare in Italia già da 2 anni e mezzo”.

Man of the match

Un ottimo inizio di campionato per Giovane che, pur non avendo trovato il gol, ha vinto il premio come Man of the match nella sfida tra il suo Verona e la Cremonese, terminata poi 0-0.