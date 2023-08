Arnautovic alla fine saluta il Bologna ma rimane in Italia: destinazione top per l'austriaco

L'Inter fa la spesa in casa Bologna e strappa ai rossoblù uno dei pezzi pregiati per l'attacco. Torna in nerazzurro Marko Arnautovic, dopo la sua precedente esperienza interista nel 2009. L'attaccante austriaco era stato seguito anche dalla Fiorentina nelle passate finestre di mercato, salvo poi virare su altri profili per il reparto offensivo.

L'austriaco sarà a Milano entro domani per le visite mediche e la firma con la sua nuova squadra. Operazione da 10 milioni complessivi.